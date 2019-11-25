Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии

Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

По его словам, площадь района охватит около 16 тысяч квадратных километров. Инспекторы посетят учебные центры и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, пишет РИА Новости.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).