Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии

Российская группа инспекторов с 25 по 29 ноября проверит район в Португалии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

По его словам, площадь района охватит около 16 тысяч квадратных километров. Инспекторы посетят учебные центры и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, пишет РИА Новости.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).

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