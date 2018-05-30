Российский Чемпионат мира по футболу приходит в Португалию

Скоро, уже скоро начнется чемпионат мира по футболу! Осталось всего 15 дней. 30 мая в Лиссабоне прошла пресс-конференция - презентация Санкт-Петербурга как одного из городов ЧМ-2018.

Лиссабонская встреча стала частью большого маршрута, охватившего 14 городов Европы.

На встрече с португальскими журналистами присутствовали представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, президент Ассоциации футбольных болельщиков России Михаил Горемыкин, крупнейшие СМИ, туроператоры и блогеры.

Выступающие поделились интересной и важной информацией о подготовке города к чемпионату, рассказали о дружественных программах, призванных помочь португальским болельщикам не только посмотреть красивый футбол, но и весело и интересно провести время в Санкт-Петербурге.

Те португальцы, которые в этом году не планировали поездку на Чемпионат мира, все равно могут приобщиться к радостному настроению этого спортивного праздника. 31 мая с 11.00 до 15.00 на площади Фигейра в Лиссабоне пройдет интерактивное бесплатное мероприятие, посвященное ЧМ-2018. Конкурсы, призы, веселье. Приходите все - и всей семьей!