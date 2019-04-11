Российский космонавт Корниенко прочтет лекцию в Порту

Четверг, 11 Апрель 2019 Португалия Португалия

Российский космонавт Корниенко прочтет лекцию в Порту

Легендарный космонавт посетит открытие точной копии советского «Спутника-1».


В День космонавтики, 12 апреля, легендарный российский космонавт Михаил Корниенко прочтет лекцию в Университете Порту. Знаменитый россиянин также посетит открытие точной копии первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», которую изготовили на факультете наук. Идею реализовал доцент факультета Руй Моуру. Точная реплика советского спутника будет выставлена в обсерватории (Observatório Meteorológico da Serra do Pilar).

Первый искусственный спутник Земли «Спутник-1» был разработан Сергеем Королевым и запущен 4 октября 1957 года на космодроме «Байконур». Спутник пробыл в космосе 3 месяца.

Михаил Корниенко является уроженцем Челябинской области, летчиком-космонавтом, ему присуждено звание героя России. Он совершил два полета в космос в качестве бортинженера экспедиции, в целом пробыв в составе МКС 516 дней. По сообщениям португальских СМИ, Корниенко поделится со студентами университета своим «опытом долгосрочных миссий за пределами земной орбиты».

Лекция Корниенко — инициатива советника по культуре российского посольства в Португалии. Она является частью празднования 240-летия дипломатических отношений между странами.

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