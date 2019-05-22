Российский миллиардер Фридман купил большую часть Minipreço

Олигарх Михаил Фридман, известный в России как владелец сети супермаркетов «Пятерочка», приобрел большую часть акций группы компаний Dia, владельца Minipreço. Испанская национальная комиссия рынка ценных бумаг сообщила, что компания миллиардера LetterOne увеличила свою долю в Dia с 29,3% до 58,3%, купив акции в ходе публичных торгов (oferta pública de aquisição) по цене 67 центов за акцию. Напомним, последние несколько лет Dia была ослаблена кризисом, цена за акцию упала с 3,7 евро до 67 центов. Сам Фридман приобретал 29% акций по стоимости от 3,42 до 3,73 евро.

Некоторые акционеры объясняют стремительное падение цен на акции вредительством со стороны российского миллиардера, который заменял руководителей компании своими кандидатами.

«Похоже, что компании вредят умышленно, чтобы в дальнейшем скупить все ее акции по дешевке. И за всем этим стоит он один, господин Михаил Фридман. У него полно денег, это очень богатый человек. И он, судя по всему, хочет купить Dia, но только по низкой цене. Граничит ли это с мошенничеством? Разумеется», - рассказал один из акционеров Родриго Фернандес Перес изданию «Радио Свобода».

По сообщению испанской прессы, Фридман заинтересован в том, чтобы контролировать компанию полностью и готов инвестировать в нее 800 млн евро.

Напомним, группа компаний Dia закончила 2018 год с рекордными убытками. Сейчас в сети супермаркетов Minipreço в Испании, Португалии, Бразилии и Аргентине готовятся к массовым сокращениям, будут уволены более двух тысяч человек. По данным испанской газеты Expansión, руководство Dia ищет покупателя для аптек Clarel.