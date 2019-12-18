Российский вратарь попал на обложку португальского журнала

Среда, 18 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Российский вратарь попал на обложку португальского журнала

Голкипер Иван Злобин, который в 2015 году уехал в Португалию и теперь играет в составе "Бенфика", попал на обложку влиятельного издания Record.

Материал про россиянина посвящён его возможному старту в составе команды в матче Кубка Португалии, пишет vesti.ru.

"Бенфика" на стадии 1/8 финала сыграет в среду, 18 декабря, с "Брагой", напоминает Чемпионат.Ru. В нынешнем сезоне Злобин выходит в стартовом составе своего клуба во внутренних кубковых турнирах: в Кубке страны и Кубке лиги он провёл по два матча и пропустил два гола.

Злобин родился в Тюмени, он воспитанник столичного ЦСКА. В 2015 году голкипер переехал в Португалию, став футболистом сначала "Лейрии", а спустя год – "Бенфики". С 2013 по 2014 год вратарь вызывался в юношескую и кадетскую сборные России.

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