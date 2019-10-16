Российско-Португальский инновационный форум в Лиссабоне

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Российско-Португальский инновационный форум в Лиссабоне

О проведении 4 ноября 2019 года в Лиссабоне Российско-Португальского инновационного форума.

Второй Российско-Португальский инновационный форум (РПИФ) «Новые возможности и вызовы в сфере инноваций» состоится 4 ноября 2019 года в Лиссабоне. Организаторами мероприятия выступают Посольство Российской Федерации в Португальской Республике, Порутгальско-Российская торгово-промышленная палата (Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa, CCILR), Совет предпринимателей Россия – Португалия, а также португальская компания “Novabase” – передовой разработчик инновационных цифровых решений.

Деловая программа РПИФ предусматривает проведение пленарного заседания и B2B встреч. В этом году форум пройдет в обновленном и расширенном формате c участием представителей российского и португальского бизнеса, работающих в таких сферах, как информационно-телекоммуникационные технологии, искусственный интеллект, технопарки, промышленные технологии, фармацевтика, других высокотехнологичных отраслях. На площадке форума его участники смогут установить деловые контакты и обсудить перспективы межрегионального сотрудничества с учетом имеющегося инновационного потенциала.

РПИФ будет способствовать поиску новых точек роста в торгово-экономическом взаимодействии наших стран, усилению его инновационной составляющей, определению конкретных действий по развитию партнерства в сфере высоких технологий, а также продвижению совместных проектов в португалоязычных государствах Африки и Латинской Америки.

Форум будет проходить в конференц-зале компании “Novabase” (Avenida Dom João II, nº34, Parque das Nações, Lisboa) в дни наиболее масштабной в Европе IT-конференции “Web Summit” с участием крупнейших мировых профильных компаний и «стартапов».

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