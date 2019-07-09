Россия начала Универсиаду с победы над португальской командой

Волейболисты сборной России на Универсиаде-2019, которая проходит в итальянском Неаполе обыграла португальскую команду со счетом 3:1.

На встрече отличился россиянин Дмитрий Яколвлев, набрав для команды 21 очко. Он смог реализовать 17 из 26 атак. Также решающие подачи реализовал игрок Денис Богдан.

Напомним, летняя Универсиада в этом году проходит в Неаполе с 3 по 14 июля. Всего в соревнованиях примет участие 280 российских спортсменов. Они поборются за первые места во всех видах спорта, кроме легкой атлетики. Традиционно на Универсиаде представлены 15 видов спорта.