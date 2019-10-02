Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии

Россия не смогла увеличить отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после завершения матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы, пишет ТАСС.

В этот день "Локомотив" в Москве потерпел поражение от испанского "Атлетико". Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД-Арена", завершилась со счетом 0:2. Учитывая тот факт, что португальские клубы в этот день не принимали участия в еврокубковых встречах, отрыв России от Португалии остался неизменным: 43,216 балла против 42,849.

Помимо "Локомотива", Россию в еврокубках на групповой стадии представляют еще три клуба. В среду петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" примет португальскую "Бенфику" в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В четверг в Лиге Европы московский ЦСКА и "Краснодар" на своем поле сыграют против испанских "Эспаньола" и "Хетафе" соответственно. Единственным представителем Португалии в Лиге чемпионов является "Бенфика", в Лиге Европы от страны выступают "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Витория", которым предстоит 3 октября сыграть с голландским "Фейенордом", словацким "Слованом", австрийским клубом ЛАСК и немецким "Айнтрахтом" соответственно.

В таблице коэффициентов УЕФА с 88,140 балла лидирует Испания, далее идут Англия (76,319), Германия (60,355), Италия (59,653) и Франция (51,248).