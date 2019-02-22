Россия оторвалась от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом 22 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Россия заработала 0,5 балла и сохранила шестое место. Португалия, в свою очередь, получила 0,4 балла. Отрыв увеличился до 3,7 балла.

Напомним, «Зенит» и «Краснодар» прошли в 1/8 финала Лиги Европы. У Португалии «Спортинг» вылетел из турнира. Таким образом, борьбу продолжают «Порту» в Лиге чемпионов и «Бенфика» в Лиге Европы, пишет regnum.ru.

Напомним также, что место страны в рейтинге УЕФА определяет ее представительство в еврокубках. Шестое место дает право заявить в еврокубках шесть клубов, тогда как седьмое место — пять клубов.