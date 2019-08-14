Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия смогла оторваться от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии по итогам ответного матча Лиги чемпионов между португальским "Порту" и российским "Краснодаром". Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы, пишет ТАСС.

Во вторник "Краснодар" прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Порту" (3:2) в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, первая игра завершилась победой португальцев (1:0). На прошлой неделе московский "Спартак" в Швейцарии обыграл местный "Тун" (3:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этой же стадии турнира португальские "Брага" и "Витория" обыграли датский "Брондбю" (4:2) и латвийский "Вентспилс" (3:0) соответственно. 1 августа выступление на международной арене завершил тульский "Арсенал", который по сумме двух матчей второго отборочного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 - дома, 0:3 - на выезде).

По итогам сыгранных еврокубковых матчей Россия оторвалась от Португалии на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,549 балла, Португалии - 40,949 балла.

Отставание Португалии от России составляет теперь восемь зачетных очков. Даже если "Спартак" не сможет пройти в раунд плей-офф Лиги Европы, а "Краснодар" проиграет обе встречи в раунде плей-офф, и, при этом "Брага" и "Витория" выиграют оба матча в противостоянии с "Брондбю" и "Вентспилсом" соответственно, а также победят в раунде плей-офф, то Россия по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА и португальские "Порту" и "Спортинг".