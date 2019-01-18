Россия-Португалия. Философские встречи на острове Мадейра

Для мероприятия была выбрана тема «Русский и португальский Логосы как возможность национальной философии». Основным участником с португальской стороны стал поэт и философ Miguel Santos. По итогам встречи запланированы ряд мероприятий на Мадейре и симпозиум в Москве, который пройдет под эгидой российско-португальских отношений в области философии уже в феврале 2019 года.

В рамках обмена и погружения в культуры наших стран мы коснулись следующих тем:

- Возможность португальской и русской философий. С чего все начиналось?

- «Португальский Аристотель» - Педро да Фонсека

- Метафизический словарь: португальское Saudade и русская Тоска

- Поэт и философ Фернанду Пессоа. Развитие лузитанского Логоса - ожидание короля Себастьяна и грезы о «Пятой империи».

- Экскурс в том Логос Европы из книжной серии «Ноомахия» А. Г. Дугина.

Мероприятие состоялось на площадке «Русского дома философии» по адресу: Мадейра, Фуншал, Rua das Pretas, 22.

Порт русской философии всегда открыт для проведения культурных мероприятий, также вы можете посетить нашу библиотеку, которую составляют труды по философии и книги издательства «Традиция».