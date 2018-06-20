Россия-Португалия: лидеры двух стран поговорили о футболе и дружбе

Если России и Португалии суждено будет встретиться в плей-офф Чемпионата мира, борьба будет бескомпромиссной. Но дружбе двух стран это не помешает. Их президенты в этом совершенно уверены.

Впрочем, беседу начали все-таки с футбола. Человек, у которого в стране есть Криштиану Роналду, сказал, что российская сборная показывает отличную игру. А такая оценка дорогого стоит. Особенно при том, что Россия и Португалия могут встретиться в 1/8 финала. Марселу Ребелу ди Соза в шутку выразил надежду, что это не повлияет на дипломатические отношения. Владимир Путин ответил, что это и не может никак негативно повлиять - наоборот, спорт сближает страны. И Россия как хозяйка турнира радуется за победителей и переживает вместе с теми, кого постигла неудача.

Как отметил российский президент, в России очень много поклонников португальской команды. И хотя россияне болеют в первую очередь за свою сборную, условия для всех команд созданы равные. И болельщики со всего мира помогают поддерживать праздничную атмосферу.

Это ощутил на себе и глава Португалии - вчера он спустился в московское метро и встретил огромное количество российских болельщиков, которые были счастливы после победы сборной в матче с Египтом.

По словам ди Созы, португальцы питают особую страсть к футболу и внимательно следят за чемпионатом, организацию которого он назвал великолепной. Кстати, для него как для главного португальского болельщика мастера Объединения Гжель передали в подарок фигурку Ждуна-футболиста в форме португальской сборной с мячом в руках.

В общем, с диалогом двух стран все хорошо. Посмотрим, как сложится игра команд.