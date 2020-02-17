Россия проиграла Португалии в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Атлеты из России встретились в финале с командой «Брага» из Португалии. Встреча закончилась со счетом 3:8 в пользу португальцев. Игра прошла на московской арене «Мегаспорт».

Португальские игроки с первого тайма захватили инициативу и не пропустили ни одного мяча в свои ворота, но забили три гола своим противникам (0:3). Второй тайм закончился ничьей (1:1). В заключительном тайме российским футболистам удалось забить два мяча, но перевес все равно был на стороне португальского клуба (2:4), пишет rossaprimavera.ru.

За время турнира «Спартак» встретился с «Брагой» уже во второй раз. Предыдущая игра состоялась на групповом этапе чемпионата и закончилась победой спартаковцев (6:4).

Напоминаем, португальский клуб второй год подряд завоевывает золотую медаль. В 2019 году «Брага» разбила в финале итальянскую «Катанию».

«Спартак» первый раз вышел в финал мирового первенства, хотя России уже удавалось добиваться золотых медалей по пляжному футболу. В 2012 и 2017 годах победителем клубного чемпионата становился «Локомотив», который в 2020 году занял третье место.