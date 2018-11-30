Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после матчей пятого тура группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

На текущей неделе московский "Локомотив" в Лиге чемпионов на своем поле победил турецкий "Галатасарай" (2:0), московский ЦСКА в этом же турнире дома проиграл чешской "Виктории" - 1:2. В Лиге Европы все российские команды также играли на домашних стадионах: московский "Спартак" уступил венскому "Рапиду" - 1:2, "Краснодар" взял верх над турецким клубом "Акхисар Беледиеспор" - 2:1, санкт-петербургский "Зенит" нанес поражение датскому "Копенгагену" - 1:0, пишет РИА Новости.

Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов, набрав 49,382 балла, Португалия (43,632) находится на седьмой строчке. Отставание России от идущей пятой Франции (54,331) увеличилось до 4,949 балла.

Лидирует по-прежнему Испания (94,140), второе место занимает Англия (71,605), третье — Италия (70,583).

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