Португалия: Россия в современном медиа-пространстве открытый урок

Привычную утреннюю газету заменяет виртуальная лента новостей, а социальные сети, представляющие столь широкий спектр мнений по различным вопросам, смело выхватывают пальму первенства у телевидения. Медиа-пространство в наши дни поистине стало средой обитания каждого из нас.

Какие вызовы бросают современные технологии медиа-миру? Каким предстаёт образ России в современном медиа-пространстве? Какие грани истории, культуры и реалий современного российского общества могут для себя отрыть иностранные студенты, глядя на Россию сквозь призму новых цифровых медиа?

На все эти и другие вопросы ответит юрист-международник, основатель образовательного ресурса для изучения иностранных языков «In Focus Education» Валентин Иноземцев в ходе лекции-беседы «Россия в современном медиа-пространстве», приуроченной ко Дню народного единства, которая состоится 4 ноября в Университете Минью, Брага. Лекция-беседа на английском и русском языке организована Кабинетом русского мира и Отделением германистики и славистики (DEGE) Университета Минью.

Обзор истории возникновения и развития, обсуждение трендов современного медиа-пространства России, диалог об актуальных медиа-ресурсах, полезных для изучения русского языка – всё это ждёт студентов Университета Минью и всех пришедших на лекцию-беседу.