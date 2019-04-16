Россия запросила у Португалии информацию об основателе Football Leaks

Российская прокуратура направила властям Португалии запрос на предоставление информации о хакере Руи Пинту, обвиняемом в попытке шантажа португальского футбольного клуба "Бенфика". Об этом в понедельник со ссылкой на представителя португальской прокуратуры сообщает AFP.

"Мы недавно получили судебное поручение от Российской Федерации", - рассказал агентству представитель прокуратуры, не уточняя никаких деталей.

Португальский хакер Руи Пинту был задержан 17 января в Венгрии по подозрению в краже электронных документов лиссабонского футбольного клуба "Бенфика". Он также был замешан в краже электронных переписок португальских клубов "Спортинг" и "Порту". Пинту считается основателем сайта Football Leaks, где с 2015 года публикуются секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире, пишет ТАСС.