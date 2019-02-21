Рост розничных продаж в Португалии ощутимо замедлился

В годовом сопоставлении розничные продажи в стране выросли в отчетном периоде на 4,2%, сообщает rosbalt.ru.

Напомним также, что в октябре-2018 международное рейтинговое агентство Moodyʼs впервые с 2011 года повысило долгосрочные рейтинги Португалии до уровня инвестиционной категории — «Baa3» с «Ba1». Прогноз рейтингов был изменен на «стабильный» с «позитивного».

Эксперты Moodyʼs выделили два основных фактора, позволивших им вернуть рейтинги Португалии на инвестиционный уровень. Во-первых, они отметили наличие устойчивой, хотя и плавной тенденции к снижению повышенной долговой нагрузки государства при ограниченных рисках разворота этой тенденции. Во-вторых, в агентстве обратили внимание на укрепление экономической стабильности благодаря расширению круга двигателей роста и структурному улучшению внешней позиции.