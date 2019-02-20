«Рубин» избавился от купленного в Португалии футболиста

Среда, 20 Февраль 2019 Португалия Португалия

«Рубин» избавился от купленного в Португалии футболиста

Казанский «Рубин» объявил об уходе из клуба нападающего Никиты Голдобина.

Контракт с 21-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Голдобина в 2016 году «Рубин» выкупил у португальской «Лейрии». Игрок выступал за «молодежку» казанцев с лета 2016-го, сыграв 49 матчей и забив 11 мячей. В текущем сезоне форвард перешел на правах аренды в пермскую «Звезду» в третий дивизион — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), в составе которой в 10 матчах отличился один раз.

«Рубин» после 17 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет news.ru.

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