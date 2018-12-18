Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 1,52%

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 упал на 1,52%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,050 п. (0,55%), закрывшись на отметке в 9,160. Котировки Sonae Capital (LS:SONAC) выросли на 0,0030 п. (0,33%), завершив торги на уровне 0,8990. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0040 п. (0,13%), закрывшись на отметке 3,2020, пишет ru.investing.com.

Лидерами падения стали акции Sonae SGPS SA (LS:YSO), цена которых упала на 0,0205 п. (2,51%), завершив сессию на отметке 0,7955. Акции The Navigator Company SA (LS:NVGR) поднялись на 0,0880 п. (2,51%), закрывшись на уровне 3,4240, а Altri SGPS SA (LS:ALSS) снизились в цене на 0,1400 п. (2,50%) и завершили торги на отметке 5,4700.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в плюсе (4).

Котировки акций Sonae SGPS SA (LS:YSO) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,51%, 0,0205 п., и завершили торги на отметке 0,7955. Котировки акций The Navigator Company SA (LS:NVGR) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,51%, 0,0880 п., и завершили торги на отметке 3,4240.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале потерял 0,51%, или 0,31, достигнув отметки 59,97 долларов за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале снизились на 1,38%, или 0,71, до 50,76 долларов за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в феврале подорожали на 0,64%, или 8,00, до отметки 1.249,40 долларов за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,38% до 1,1349, а котировки EUR/GBP повысились на 0,11%, достигнув отметки 0,8994.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 96,570.