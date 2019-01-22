Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,38%

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 вырос на 0,38%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции J Martins (LS:JMT), которые подорожали на 0,4500 п. (3,72%), закрывшись на отметке в 12,5500. Котировки Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли на 0,0180 п. (2,02%), завершив торги на уровне 0,9085. Бумаги Ibersol Reg (LS:IBS) выросли в цене на 0,140 п. (1,62%), закрывшись на отметке 8,760, пишет ru.investing.com.

Лидерами падения стали акции EDP (LS:EDP), цена которых упала на 0,0320 п. (1,04%), завершив сессию на отметке 3,0430. Акции The Navigator Company SA (LS:NVGR) поднялись на 0,0300 п. (0,72%), закрывшись на уровне 4,1200, а Ramada Investimentos e Industria SA (LS:RAMA) снизились в цене на 0,050 п. (0,61%) и завершили торги на отметке 8,100.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 5 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте прибавил 0,21%, или 0,13, достигнув отметки 62,83 долларов за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте выросли на 0,07%, или 0,04, до 54,23 долларов за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в феврале подешевели на 0,23%, или 2,95, до отметки $1.279,65 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,07% до 1,1368, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8816.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 95,993.