Рынок недвижимости Португалии продолжает развиваться

По мнению аналитиков, причиной данного роста является сильный спрос, местные жители активно скупают жилье в разных регионах страны. Известно, что за прошлый год было проведено более 150 000 сделок с имуществом, что на 21% больше, чем в 2016 году, пишет 1-property.ru.

Эксперты считают, что цены на жилую недвижимость будут продолжать расти, так как для этого созданы все условия.