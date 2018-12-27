Рынок недвижимости Португалии продолжает развиваться

Четверг, 27 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Рынок недвижимости Португалии продолжает развиваться

Согласно последней информации, в III квартале текущего года в Португалии вырос ценник на жилые постройки практически на 2% и на 5% за год.

По мнению аналитиков, причиной данного роста является сильный спрос, местные жители активно скупают жилье в разных регионах страны. Известно, что за прошлый год было проведено более 150 000 сделок с имуществом, что на 21% больше, чем в 2016 году, пишет 1-property.ru.

Эксперты считают, что цены на жилую недвижимость будут продолжать расти, так как для этого созданы все условия.

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