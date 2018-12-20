С 1 января 2019 года пенсии в Португалии повысят

Португальские пенсионеры увидят, что их пенсии увеличатся в январе следующего года на 0,78% и 1,6% в соответствии с расчетами, основанными на уровне инфляции в стране, опубликованными Португальским национальным статистическим институтом (INE) и подтвержденными Министерством труда.

Средняя инфляция за последние 12 месяцев до ноября составляла 1,03%. По плану правительства, инфляция может быть чуть выше, а потому пенсии в размере до 871,52 евро брутто, которую получает большинство португальских пенсионеров, в январе увеличатся на 1,6%. В январе также произойдет увеличение минимальной пенсии до 650 евро. При этом пенсии в размере от 871,52 евро до 2 614,56 евро увеличатся на 1,03%, пенсии сверх этой суммы, но ниже 5 229,12 евро, увеличатся на 0,78%, а пенсии выше уровня в 5229, 12 евро не увеличатся вообще.