С 1 января 2019 года пенсии в Португалии повысят

Четверг, 20 Декабрь 2018 Португалия Португалия

С 1 января 2019 года пенсии в Португалии повысят

Пенсии в Португалии повысят с 1 января в рамках индексации, основанной на прогнозе среднего уровня инфляции в стране. 

Португальские пенсионеры увидят, что их пенсии увеличатся в январе следующего года на 0,78% и 1,6% в соответствии с расчетами, основанными на уровне инфляции в стране, опубликованными Португальским национальным статистическим институтом (INE) и подтвержденными Министерством труда.

Средняя инфляция за последние 12 месяцев до ноября составляла 1,03%. По плану правительства, инфляция может быть чуть выше, а потому пенсии в размере до 871,52 евро брутто, которую получает большинство португальских пенсионеров, в январе увеличатся на 1,6%. В январе также произойдет увеличение минимальной пенсии до 650 евро. При этом пенсии в размере от 871,52 евро до 2 614,56 евро увеличатся на 1,03%, пенсии сверх этой суммы, но ниже 5 229,12 евро, увеличатся на 0,78%, а пенсии выше уровня в 5229, 12 евро не увеличатся вообще.

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