С Днем России!
Обращение Посла России М.Л.Камынина к соотечественникам по случаю Дня России
Дорогие соотечественники!
Имею честь поздравить вас с Днем России. Здоровья, позитива, гармонии, удачи и всего самого доброго!
Сегодня наше Отечество сталкивается с большим количеством вызовов. Но они Россию не сломают, а все возникшие трудности являются временными и будут преодолены.
Нынешний мир стремительно меняется, формируется новая глобальная система межгосударственных отношений, основанная на многополярности и уважении международного права. Россия – суверенная, самостоятельная, сильная и динамично развивающаяся страна со своей тысячелетней историей, богатейшей культурой – будет занимать в ней ведущее место.
У нашего Отечества великое будущее! Как и у всех нас, ее дочерей и сыновей.
Еще раз всех с Праздником!