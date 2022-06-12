Дорогие соотечественники!

Имею честь поздравить вас с Днем России. Здоровья, позитива, гармонии, удачи и всего самого доброго!

Сегодня наше Отечество сталкивается с большим количеством вызовов. Но они Россию не сломают, а все возникшие трудности являются временными и будут преодолены.

Нынешний мир стремительно меняется, формируется новая глобальная система межгосударственных отношений, основанная на многополярности и уважении международного права. Россия – суверенная, самостоятельная, сильная и динамично развивающаяся страна со своей тысячелетней историей, богатейшей культурой – будет занимать в ней ведущее место.

У нашего Отечества великое будущее! Как и у всех нас, ее дочерей и сыновей.

Еще раз всех с Праздником!