С Новым 2021 годом!

Четверг, 31 Декабрь 2020 Португалия Португалия

С Новым 2021 годом!

Новогоднее обращение Посла России М.Л.Камынина к проживающим в Португалии соотечественникам.

Дорогие соотечественники!

Не хочется повторять банальности о том, каким непростым был для всех нас уходящий 2020 г. Важно, что, несмотря на все те ограничения, которые принесла с собой разразившаяся пандемия, год не стал потерянным для российско-португальских отношений.

Мы провели ряд важных политических контактов, включая межмидовские консультации в Москве в октябре, продвинулись в деле подготовки к подписанию новых соглашений с Лиссабоном, открыли почетное консульство России в Алгарве.

И главное, что 2020 г. запомнится нам все же не разрушительной пандемией, а годом 75-летнего юбилея Великой Победы. Благодаря вашей инициативе и поддержке, в различных регионах Португалии и в формате онлайн на протяжении года проходили разнообразные мемориальные мероприятия в ознаменование этой исторической для всего человечества даты.

Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет вам и вашим семьям благополучие, здоровье и успех, нашей Родине – процветание, а дружеским российско-португальским связям – дальнейшее укрепление по всем направлениям.

С Новым годом!

Фотогалерея

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