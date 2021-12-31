С Новым годом 2022!

Дорогие соотечественники!

Уходящий 2021 г. был нелегким, но мы провожаем его с оптимизмом.

С удовлетворением отмечаем, что за прошедший год произошел ряд значимых событий для российско-португальских отношений. Определяющим мероприятием стали состоявшиеся 31 мая в Москве переговоры министров иностранных дел двух стран, которые подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении и развитии сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и научной сферах.

Высоко ценим ваш настрой на содействие процветанию исторической Родины, продвижению в Португалии русского языка, русской культуры как основы общероссийской идентичности. Вы горячо откликались на важнейшие для России даты уходящего года, среди которых – 60-летие первого в истории полета в космос, 76-я годовщина Великой Победы, 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского.

Отрадно констатировать становление молодежного крыла диаспоры, которое оформилось в самостоятельную структуру. Импульсом к этому несомненно послужило живое общение, обмен мнениями молодого поколения в ходе региональной молодежной конференции российских соотечественников стран Европы, прошедшей в сентябре в Лиссабоне.

Спасибо за сотрудничество. Пусть 2022 г. оправдает ожидания, принесет счастье и благополучие. Успехов и добра вам и вашим близким.