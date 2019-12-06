С весны SkyUp начнет лететь до Португалии

Авиакомпания SkyUp получила право на эксплуатацию воздушной линии –Лиссабон (Португалия) – Киев для выполнения регулярных рейсов (2 рейса в неделю) на неограниченный срок, начиная с 1 марта 2020 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Госавиаслужбу.

Сейчас прямые рейсы из Киева в Лиссабон совершают авиакомпании Wizz Air и МАУ (с пересадкой), пишет cn.com.ua.

Также SkyUp позволили увеличить частоту рейсов Киев – Ираклион (Греция) – Киев (до 4 раз в неделю) и Одесса – Барселона (Испания) – Одесса (до 3 раз в неделю).

Как ранее сообщал Mind, весной 2020 года SkyUp откроет 17 новых направлений: это будут рейсы из нескольких областных центров на Кипр, в Грецию, Грузию, Италию и Болгарию.