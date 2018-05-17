Самойлова пожалела о «Евровидении»

««Евровидение», безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моем творчестве. О нем я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд - своих и людей, которые меня поддерживали», - заявила исполнительница.

Она также рассказала об обрушившейся на нее критике. «Шквал критики на меня обвалился еще до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика», - добавила певица.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало 66 тысяч дислайков.

Продюсер Иосиф Пригожин также считает, что выступление Юлии Самойловой было «абсолютно слабым» и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе. Принять это решение исполнительницу якобы уговаривала и ее наставница, эстрадная певица Алла Пугачева.