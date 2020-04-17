Самые покупаемые новые авто в Португалии

Пятница, 17 Апрель 2020 Португалия Португалия

Самые покупаемые новые авто в Португалии

Модель электромобиля Tesla Model 3 стала вторым самым продаваемым автомобилем в Португалии.

В марте пандемия COVID-19 оказал значительное влияние на рынок продаж новых легковых автомобилей в Португалии, так как общий объём продаж снизился на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, сегмент электрических автомобилей вырос на 25 процентов, поскольку на долю электромобилей приходился почти каждый шестой объем продаж новых автомобилей.

По данным статистики, опубликованным на этой неделе, 514 автомобилей Tesla Model 3 были куплены в автомобильных салонах и 553 новых авто Mercedes-Benz A-Class, пишет ТАСС.

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