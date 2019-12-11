Самые популярные имена для новорожденных в Португалии

По предварительным данным Национального бюро регистрации актов гражданского состояния, опубликованным на этой неделе Франциско переместился выше Хуана. По мнению экспертов, во многом это является следствием растущей популярности в Португалии Папы Римского. Мария тем временем остается самым популярным именем, данным девочкам, родившимся в Португалии, и в четыре раза более популярна, чем Леонор и Матильда, пишет ТАСС.