Самые популярные имена для новорожденных в Португалии

Среда, 11 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Самые популярные имена для новорожденных в Португалии

Мария и Франциско в этом году стали самыми популярными именами для новорожденных девочек и мальчиков в Португалии.

По предварительным данным Национального бюро регистрации актов гражданского состояния, опубликованным на этой неделе Франциско переместился выше Хуана. По мнению экспертов, во многом это является следствием растущей популярности в Португалии Папы Римского. Мария тем временем остается самым популярным именем, данным девочкам, родившимся в Португалии, и в четыре раза более популярна, чем Леонор и Матильда, пишет ТАСС.

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