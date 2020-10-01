Самый богатый футболист мира будет играть в Португалии

Фаик - сын Джефри Болкиаха, принца Брунея, и племянник Хассанала Болкиаха, нынешнего султана Брунея. Он родился в Лос-Анджелесе и имеет двойное гражданство - США и Брунея. Его активы оцениваются в 18 млрд евро, по данным Forbes.

В возрасте 22 лет Фаик тренировался в Англии («Ньюбери», «Саутгемптон», «Арсенал» и «Лестер»). Очень много времени уделяет учебе и тренировкам, несмотря на богатство. После прибытия в «Лестер Сити» его карьера застопорилась.

Футболист является капитаном национальной сборной Брунея, в которой забивал один раз в своих пяти играх.

Фаик Болкиах едет в Португалию с новыми амбициями и большей уверенностью в том, что наконец-то сможет дебютировать за команду высшего эшелона португальского футбола.