Самый дешевый супермаркет в Португалии

Пятница, 06 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Самый дешевый супермаркет в Португалии

Представлены результаты исследования DECO.

В ходе него были проанализированы более 590 (591) магазинов в 70 муниципалитетах в период с января по март 2018 года.

Выяснилось, что Jumbo - самый дешевый супермаркет на всей территории Португалии (как и в предыдущие три года), далее следуют Continente и PingoDoce. Также Jumbo лидирует по ценам в интернет-магазине.

Несмотря на это, Jumbo не является фаворитом у португальцев: более половины опрошенных ассоциаций по защите прав потребителей заявили, что предпочитают Continente (и Continente Modelo), когда речь заходит о максимальном объеме покупок, хотя эта розничная сеть практикует цены в среднем на 2% дороже. Jumbo предпочитают только 6%.

Предпочтение можно объяснить «территориальным присутствием». «Супермаркеты Jumbo преобладают на побережье, но редки в менее населенных регионах, таких как внутренние регионы, Азорские острова и Мадейра. «Возможно, это является одним из объяснений того, что Continente является предпочтительным местом для покупок, - отмечает DECO в своем исследовании. - Тем не менее, приверженность покупателей объясняется не только наличием накопительной дисконтной карты, поскольку только треть респондентов заявляют, что строго придерживаются рекламных акций супермаркетов».

Для сравнения цен предлагалась корзина из 142 товаров, включая свежие и замороженные продукты, бакалейные товары и туалетные принадлежности и товары для дома, из которых 38% были небрендовыми, а 62% - марочными.

В нижней части списка находятся Intermarché, Minipreço и Lidl.

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