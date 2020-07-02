В долине Rossim, расположенной на территории природного парка Серра-да-Эштрела, не продают сигарет и не работают мобильные телефоны - слышны лишь звуки природы, поэтому это правильное место для тех, кто любит тишину.

Пляж «Vale do Rossim» самый «высокий» пляж Португалии, где среди скал, ивовых деревьев и тихих прохладных вод Серра-да-Эштрела желающие позагорать располагаются на отдых.

Помимо лежания на берегу пляжа можно поплавать на каноэ, прокатиться на горном велосипеде, погулять по природным тропам или просто подышать и насладиться природой в ее девственном состоянии.

Если вы хотите остаться здесь на ночь, то к вашим услугам «экодеревня» с юртами или палатками. Все юрты В Vale do Rossim Eco Resort сделаны из местных природных материалов, начиная от шерсти овец для термоизоляции и заканчивая печками-каминами, использующими для обогрева шишки и отходы парка - не забывайте, ночи здесь - даже в летнее время весьма прохладны. Все юрты оборудованы необходимыми удобствами.