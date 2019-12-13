Сборная Испании сыграет с португальцами перед чемпионатом Европы

Пятница, 13 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Сборная Испании сыграет с португальцами перед чемпионатом Европы

Сборная Испании по футболу проведет товарищеский матч с командой Португалии перед началом чемпионата Европы — 2020.

Встреча пройдет 5 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико".

Сборная Испании на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Швеции и Польши, еще один соперник определится позже. Португальцы, действующие чемпионы Европы, встретятся со сборными Франции и Германии, четвертая команда группы F станет известна позже, пишет РИА Новости.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

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