Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса

Встреча, прошедшая в Браге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Андре Силва и Жоау Мариу. У гостей отличились Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф, передает gazeta.ru.

В матче не принимал участие нападающий сборной Португалии Криштиано Роналду.

На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. Тунис выступит в группе G с Бельгией, Панамой и Англией.

Футбол. Товарищеский матч

Португалия - Тунис - 2:2

Голы: 1:0 - Силва, 22; 2:0 - Мариу, 34; 2:1 - Бадри, 39; 2:2 - Бен Юссеф, 64