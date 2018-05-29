Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса

Вторник, 29 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Туниса в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Браге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Андре Силва и Жоау Мариу. У гостей отличились Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф, передает gazeta.ru.

В матче не принимал участие нападающий сборной Португалии Криштиано Роналду.

На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. Тунис выступит в группе G с Бельгией, Панамой и Англией.

Футбол. Товарищеский матч

Португалия - Тунис - 2:2

Голы: 1:0 - Силва, 22; 2:0 - Мариу, 34; 2:1 - Бадри, 39; 2:2 - Бен Юссеф, 64

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