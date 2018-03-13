Сборная Португалии может дойти до полуфинала ЧМ-2018

«У нас есть преимущество, так как многие считают нас аутсайдерами, - приводит слова Виллаш-Боаша EFE. - Никто не ожидает, что кто-то может выиграть ЧМ в таком статусе. Мы победили на Евро-2016, а наши амбиции направлены на попадание в топ-4 на чемпионате мира в России. Наша команда достойна этого. Есть Криштиану Роналду, являющийся лучшим футболистом мира. Португальцы могут достичь полуфинала и мечтать о финале. В 2016 году было важно выиграть ЧЕ, так как это даст нам порядка 20 лет очень сильного поколения футболистов. Что же касается моей работы, то я не тороплюсь. Мне нужно выбрать тот вариант, который меня заинтересует».

Сборная Португалии сыграет с Испанией 15 июня в Сочи, с Марокко 20 июня в Москве и с Ираном 25 июня в Саранске, пишет news.sportbox.ru.