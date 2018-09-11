Сборная Португалии обыграла команду Италии

Вторник, 11 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Италия Италия

Сборная Португалии обыграла команду Италии

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Италии в матче Лиги наций УЕФА.

Встреча третьей группы лиги A, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий сборной Португалии Андре Силва.

Сборная Португалии обыграла в Лиге наций команду Италии под руководством бывшего наставника «Зенита» Роберто Манчини. Капитан «европейских бразильцев» Криштиану Роналду не принял участия в матче, поскольку сам попросил не вызывать его в сборную.

Сборная Португалии 11 октября в матче Лиги наций в гостях встретится с командой Польши. 14 октября на выезде с поляками сыграет команда Италии.

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