Сборная Португалии обыграла команду Италии

Встреча третьей группы лиги A, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий сборной Португалии Андре Силва.

Сборная Португалии обыграла в Лиге наций команду Италии под руководством бывшего наставника «Зенита» Роберто Манчини. Капитан «европейских бразильцев» Криштиану Роналду не принял участия в матче, поскольку сам попросил не вызывать его в сборную.

Сборная Португалии 11 октября в матче Лиги наций в гостях встретится с командой Польши. 14 октября на выезде с поляками сыграет команда Италии.