Сборная Португалии опустилась на 7-е место в рейтинге ФИФА

Вторник, 03 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Сборная Португалии опустилась на 7-е место в рейтинге ФИФА

Португалия опустилась на седьмое с шестого места в рейтинге ФИФА среди национальных мужских футбольных команд, пропустив вперед сорную Хорватии.

При этом Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА. Сборная Португалии, которая в этом месяце обыграла Литву (6: 0) и Люксембург (2: 0) в последних отборочных матчах Евро-2020, набрала в рейтинге 1639 очков. Бельгия возглавляет таблицу более года, начиная с 25 октября 2018 года, обойдя обладателя Кубка мира Францию, а также Бразилию и Англию, которые заняли третье и четвертое места соответственно. Колумбия, чью национальную команду тренирует португальский Карлос Кейроз, остается на 10-м месте, уступая Аргентине, пишет ТАСС.

Топ-10 рейтинга ФИФА, опубликованный 28 ноября, выглядит следующим образом:

(1) Бельгия, 1765.

(2) Франция, 1733.

(3) Бразилия, 1712.

(4) Англия, 1661.

(5) Уругвай, 1645.

(7) Хорватия, 1 642.

(6) Португалия, 1639.

(8) Испания, 1636.

(9) Аргентина, 1623

(10) Колумбия, 1 622.

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