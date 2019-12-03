Сборная Португалии опустилась на 7-е место в рейтинге ФИФА

При этом Бельгия занимает первое место в рейтинге ФИФА. Сборная Португалии, которая в этом месяце обыграла Литву (6: 0) и Люксембург (2: 0) в последних отборочных матчах Евро-2020, набрала в рейтинге 1639 очков. Бельгия возглавляет таблицу более года, начиная с 25 октября 2018 года, обойдя обладателя Кубка мира Францию, а также Бразилию и Англию, которые заняли третье и четвертое места соответственно. Колумбия, чью национальную команду тренирует португальский Карлос Кейроз, остается на 10-м месте, уступая Аргентине, пишет ТАСС.

Топ-10 рейтинга ФИФА, опубликованный 28 ноября, выглядит следующим образом:

(1) Бельгия, 1765.

(2) Франция, 1733.

(3) Бразилия, 1712.

(4) Англия, 1661.

(5) Уругвай, 1645.

(7) Хорватия, 1 642.

(6) Португалия, 1639.

(8) Испания, 1636.

(9) Аргентина, 1623

(10) Колумбия, 1 622.