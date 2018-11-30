Сборная Португалии отказалась ехать в Запорожье

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Сборная Португалии отказалась ехать в Запорожье

Сборная Португалии отказалась ехать в Запорожье на товарищеские матчи.

Сборная Португалии по мини-футболу отказалась ехать в Запорожье на товарищеские матчи с командой Украины из-за введения военного положения в отдельных областях страны, сообщается на официальном сайте Ассоциации футзала Украины (АФУ).

Как отмечается в сообщении, Португальская футбольная федерация приняла такое решение, руководствуясь рекомендациями МИД Португалии и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встречи были запланированы на 4-5 декабря, пишет РИА Новости.

"Украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения матчей в другом городе нашей страны, который не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчей сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения", - говорится в сообщении.

"Другие запланированные мероприятия АФУ сейчас остаются в силе", - добавляется в сообщении.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента страны о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.

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