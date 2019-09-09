Сборная Португалии победила команду Сербии

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Сборная Португалии победила команду Сербии

Футболисты сборной Португалии нанесли поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Встреча группы В в Белграде завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы в составе сборной Португалии забили Виллиам Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гедеш (58-я), Криштиану Роналду (80-я) и Бернарду Силва (86-я). У сербской команды голы на счету Николы Миленковича (68-я) и Александара Митровича (85-я),  пишет РИА Новости.

Португальцы, набравшие пять очков в трех матчах, поднялись на второе место в таблице группы, отставая на восемь баллов от сборной Украины, которая провела уже пять игр. Сербы идут четвертыми с четырьмя очками после четырех встреч.

Следующий матч в отборе чемпионата Европы сборная Португалии проведет 10 сентября на выезде с командой Литвы. Сербы в этот же день сыграют в гостях со сборной Люксембурга.

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