Сборная Португалии победила команду Сербии

Встреча группы В в Белграде завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Голы в составе сборной Португалии забили Виллиам Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гедеш (58-я), Криштиану Роналду (80-я) и Бернарду Силва (86-я). У сербской команды голы на счету Николы Миленковича (68-я) и Александара Митровича (85-я), пишет РИА Новости.

Португальцы, набравшие пять очков в трех матчах, поднялись на второе место в таблице группы, отставая на восемь баллов от сборной Украины, которая провела уже пять игр. Сербы идут четвертыми с четырьмя очками после четырех встреч.

Следующий матч в отборе чемпионата Европы сборная Португалии проведет 10 сентября на выезде с командой Литвы. Сербы в этот же день сыграют в гостях со сборной Люксембурга.