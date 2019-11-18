Сборная Португалии победила Люксембург и пробилась на Евро-2020

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Сборная Португалии победила Люксембург и пробилась на Евро-2020

Футбольная сборная Португалии стала еще одной командой, завоевавшей путевку в финальный раунд чемпионата Европы 2020 года.

В матче восьмого тура группы "В" португальцы во главе с Криштиану Роналду обыграли Люксембург со счетом 2:0.

Автором победных голов в составе Португалии стал Бруну Фернандеш, отличившийся на 39-й минуте, и все тот же Роналду. Капитан команды поставил точку в матче за четыре минуты до завершения основного времени матча. Для него этот гол стал 99-м за сборную, пишет vesti.ru.

Благодаря этому подопечные Фернанду Сантуша набрали в таблице 17 очков, заняли итоговое второе место, которое дает право прямого выхода в финальную часть Евро-2020.

В борьбе за путевку португальцы обошли Сербию, сыгравшую в заключительном туре вничью с Украиной (2:2). Сербы с 14-ю баллами заняли итоговую третью строчку. Первое место досрочно заняла как раз Украина (20 очков).

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