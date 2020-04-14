Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро на любительский спорт

Вторник, 14 Апрель 2020 Португалия Португалия

Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро на любительский спорт

Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро на поддержку любительского спорта.

Игроки и тренеры сборной Португалии, а также руководство и сотрудники футбольной федерации поддержали любительский спорт в стране.

В специальный фонд будет направлена половина премиальных, полученных португальской командой за выход на Евро-2020, пишет sports.ru.

В общей сложности будет выделено 4,7 млн евро, которые будут распределены между любительскими ассоциациями и клубами.

При этом сборная Португалии и дальше будет оказывать поддержку португальцам, пострадавшим от коронавируса.

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