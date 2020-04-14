Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро на любительский спорт
Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро на поддержку любительского спорта.
Игроки и тренеры сборной Португалии, а также руководство и сотрудники футбольной федерации поддержали любительский спорт в стране.
В специальный фонд будет направлена половина премиальных, полученных португальской командой за выход на Евро-2020, пишет sports.ru.
В общей сложности будет выделено 4,7 млн евро, которые будут распределены между любительскими ассоциациями и клубами.
При этом сборная Португалии и дальше будет оказывать поддержку португальцам, пострадавшим от коронавируса.