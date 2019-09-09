Сборная России проиграла Португалии в финале Суперфинала Евролиги

Понедельник, 09 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Сборная России проиграла Португалии в финале Суперфинала Евролиги

Сборная России уступила команде Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу в Португалии.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Португалии. В составе команды России отличились Федор Земсков (7-я минута) и Алексей Макаров (11). У победителей голы забили Леонардо Мартинс (24), Руи Коимбра (30), Бельшиор (32) и Бернардо Мартинс (35), пишет РИА Новости.

Сборная Португалии в шестой раз стала победительницей данного турнира, команда России во второй раз заняла второе место.

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