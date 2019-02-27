SEF Лиссабона в марте примет больше иммигрантов

Среда, 27 Февраль 2019 Португалия Португалия

SEF Лиссабона в марте примет больше иммигрантов

Штат службы пополнит 14 инспекторов.

Миграционная служба SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) в минувший понедельник сообщила, что увеличит количество приемов для иностранцев в Большом Лиссабоне, чтобы удовлетворить «растущий спрос». Штат службы будет увеличен на 14 инспекторов. Об этом сообщает агентство Lusa.

По данным SEF, в настоящий момент филиалы по всей стране принимают 1900 иностранных граждан в день, в частности по вопросам оформления вида на жительство. 165 тысяч иммигрантов уже запланировали прием в филиалах миграционной службы по всей стране. В феврале этого года количество приемов для иммигрантов в Лиссабоне было увеличено на 35 в день. В марте их станет еще больше.

Напомним, что в июне этого года SEF дал возможность иммигрантам выбирать любой из филиалов службы в стране. Нововведение принято для того, чтобы уменьшить очереди и дать возможность иностранцам быстрее попасть на прием к инспектору.

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