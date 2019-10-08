SEF выявила 773 работодателя, нанимавших нелегальных рабочих

Вторник, 08 Октябрь 2019 Португалия Португалия

SEF выявила 773 работодателя, нанимавших нелегальных рабочих

Рабочие жалуются, что трудятся больше португальцев, а получают меньше.

С января 2018 года по июль 2019 года инспекторы SEF в ходе рейдов выявили 773 работодателя, нанимавших нелегалов. В основном речь идет о компаниях, работающих в сфере сельского хозяйтства, а также отелях и ресторанах.

Некоторые из рабочих рассказали, что трудились больше португальцев, а получали гораздо меньше. Один из сотрудников такой фирмы, бразилец Марсело де Паула, рассказал, что изначально ему обещали зарплату 650 евро за 8 часов работы в день. Однако, трудиться приходилось по 14 часов, а реальная зарплата составила 400 евро.

Большая часть нелегалов, по сведениям SEF, не обращается с жалобами, опасаясь требования властей покинуть страну. При этом, количество компаний, нанимающих нелегальных рабочих с каждым годом растет. Только за первое полугодие, власти выявили 339 фирм, нарушивших закон.

Как правило, у компаний есть возможность начать процесс легализации работников. Однако, как подчеркивают португальские СМИ, зачастую владельцы бизнеса просто не заинтересованы в легализации подчиненных.

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