Сегодня отмечается Всемирный день португальского языка

Церемония пройдет «онлайн», с концертом, в котором поучаствуют политики, писатели, музыканты и спортсмены.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) установила этот день еще в прошлом году.

Концерт пройдет благодаря партнерству между Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, сообществом португалоязычных стран (CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), представительством Португалии в ЮНЕСКО, ONUNews и RTP, и будет транслироваться в 12:00 в Португалии на канале Youtube Camões.

Первым на церемонии выступит премьер-министр Португалии Антонио Кошта, к нему присоединятся около двух десятков других португалоязычных личностей, включая писателей, музыкантов, режиссеров и ученых.

Среди них писатели Миа Коуто, Жермано Алмейда или Мануэль Алегри и певцы Адриана Кальканьото, Дино Сантьяго и Карминьо.

Также выступят футболисты Педро Паулета, каноист Фернандо Пимента, режиссер Флора Гомеш, ученая Мария Мануэль Мота, Жозе Толентино де Мендонса и политик Жозе Рамош-Орта и другие.

После пройдет музыкальный концерт с участием Алине Фразау, Ивана Линса, Теофило Шантре, Манекаса Кошта, Стюарта Сукума, Жоау Жила, Тонекаша Празереш и Зе Камарада.

На португальском языке говорят более 260 миллионов человек на пяти континентах, то есть 3,7% со всего населения мира.

Это официальный язык девяти стран-членов CPLP (Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи и Тимор-Лешти) и Макао.