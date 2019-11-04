Сегодня в Лиссабоне стартует Веб-Саммит 2019

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Сегодня в Лиссабоне стартует Веб-Саммит 2019

Сегодня в Лиссабоне стартует Веб-Саммит 2019 года, в котором примут участие более 40 африканских стартапов. 

Всего на саммите будет представлен 41 африканский стартап в том числе пять из Анголы и один - из Кабо-Верде.

Веб-Саммит, который считается одним из крупнейших технологических саммитов в Португалии, пройдет в Лиссабоне с 4 по 7 ноября. Представитель Web Summit также заявил, что общее число стартапов, представленных на мероприятии, составит около 2100.

«Три года назад все стартапы были португальцами, их основатели были португальцами, и все были мужчинами», - сказал основатель форума Пэдди Косгрейв. При этом на данном саммите представлены стартапы, 50% которых основаны женщинами и 40% - основаны не-португальцами.

Стартапы "приехали в Португалию из Швейцарии, Франции, Германии, Дании, Канады, США, Бразилии, Индии, Пакистана", и эта тенденция "фантастическая", - добавил он.

В этом году организаторы Веб-саммита ожидают около 70 000 посетителей, пишет ТАСС.

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