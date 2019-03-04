Сегодня в Португалии снизятся цены на бензин и дизельное топливо

Неэтилированное топливо будет испытывать наибольшее падение и будет стоить на 1,5 цента за литр дешевле на автозаправочных станциях, в то время как дизельное топливо снизится на 0,5 цента за литр.

Эти последние снижения стоимости топлива при этом мало повлияли на место Португалии, которое страна занимает в рейтинге ЕС по уровню цен на бензин и дизельное топливо. Он, по-прежнему, один из самых дорогих в ЕС. Так, неэтилированный бензин является шестым по дороговизне среза 28 стран ЕС, а дизельное топливо - восьмым по стоимости, пишет ТАСС.