Сегодня в Португалии снизятся цены на бензин и дизельное топливо

Понедельник, 04 Март 2019 Португалия Португалия

Сегодня в Португалии снизятся цены на бензин и дизельное топливо

Стоимость заправки автомобиля неэтилированным бензином и дизельным топливом в Португалии будет дешевле, начиная с сегодняшнего утра.

Неэтилированное топливо будет испытывать наибольшее падение и будет стоить на 1,5 цента за литр дешевле на автозаправочных станциях, в то время как дизельное топливо снизится на 0,5 цента за литр.

Эти последние снижения стоимости топлива при этом мало повлияли на место Португалии, которое страна занимает в рейтинге ЕС по уровню цен на бензин и дизельное топливо. Он, по-прежнему, один из самых дорогих в ЕС.  Так, неэтилированный бензин является шестым по дороговизне среза 28 стран ЕС, а дизельное топливо - восьмым по стоимости, пишет ТАСС.

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