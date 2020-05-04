Секрет успеха Португалии в борьбе с COVID-19

Удачному географическому расположению Португалии приписала успех страны в борьбе с эпидемией коронавируса четвертая вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера 3 мая, в интервью испанской газете El Pais.

По ее словам, Португалия достигла больших, чем Испания, успехов в борьбе с распространением коронавируса, поскольку болезнь «шла с востока», а Португалия находится «немного западнее». Именно это обстоятельство, по мнению испанского министра, позволило Португалии объявить карантин до начала активного распространения вируса, пишет rossaprimavera.ru.

По ее мнению, в управлении кризисом, связанным с распространением эпидемии, у правительства Испании имеется «широкая гамма достижений» и «узкая гамма ошибок», в том числе и по сравнению с другими странами, в которых «даже их лидеры рекомендуют пить щелочь».

По ее словам, видеть прошлые ошибки очень легко. «Постфактум мы спрашиваем себя, почему 31 декабря, когда мы услышали определенные вещи из Китая, мы посчитали, что находимся настолько по ту сторону добра и зла, что подумали, что это сюда не придет», — заявила Рибера.

Вице-премьер отвергла обвинения в адрес испанских властей в том, что они способствовали распространению коронавируса, разрешив многотысячные манифестации 8 марта. Рибера назвала «непорядочной» попытку представить манифестацию женщин-феминисток в качестве большого очага распространения коронавируса.

Напомним, 8 марта в Мадриде прошла 120-тысячная демонстрация, созванная феминистскими ассоциациями, близкими к правительству, а также ЛГБТ-организациями. А уже 14 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение. При этом самым большим очагом эпидемии стал Мадрид.

По последним данным, за все время эпидемии в Испании около 218 тыс. зараженных, более 25 тыс. умерло от последствий заражения коронавирусом. В Португалии картина несколько иная. В Португалии немногим более 25 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. из которых закончились смертельным исходом.