Сектор туризма в Португалии со временем полностью восстановится

DBRS считает, что португальский туризм не восстановится полностью в этом году, учитывая «особенно критическую» ситуацию со здоровьем и продление ограничений, но шок будет временным, и привлекательность страны сохранится в период после пандемии.

В аналитической записке о туристическом секторе Португалии финансовое рейтинговое агентство DBRS Morningstar прогнозирует «еще один трудный год», учитывая серьезность глобального пандемического кризиса, задержку с поставкой вакцин в Европу и продление ограничений на поездки.

«Учитывая важность туристического сектора для Португалии, это, вероятно, задержит полное восстановление экономики страны», - считают исследователи.

По данным агентства, «характеристики, которые до кризиса делали Португалию привлекательной для посетителей во всем мире, сохранятся еще долгое время после пандемии».

В своем анализе португальского туристического сектора DBRS напоминает, что в период с 2010 по 2012 год Португалия принимала в среднем 14 миллионов нерезидентов в год, достигнув 27 миллионов человек в 2019 году.

Это почти удвоение числа прибытий туристов менее чем за десять лет позволило увеличить доходы сектора размещения туристов почти в три раза, так что в конце десятилетия на туризм и связанные с ним отрасли приходилось 17% валового внутреннего продукта (ВВП), 19% занятости и 20% от общего объема экспорта.

Что касается туристического спроса в Португалии, DBRS заявляет, что неопределенности меньше: «Не было структурных изменений в характеристиках, которые до кризиса делали страну привлекательной для туристов со всего мира. Люди посещают Португалию из-за ее природных достопримечательностей, хорошей погоды и хороших связей с Европой. Когда пандемия будет под контролем, туристический спрос в стране должен в конечном итоге полностью восстановиться».