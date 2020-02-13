Серфингист получил травму на соревнованиях в Португалии

Четверг, 13 Февраль 2020 Португалия Португалия

Серфингист получил травму на соревнованиях в Португалии

Алекс Ботелья оказался между двумя волнами и упал с доски.

В Португалии на соревнованиях в Назаре, известном самыми высокими волнами в мире, произошло чрезвычайное происшествие.

В этом месте опасно, но все серферы отчаянные все равно пытаются оседлать волны.

Профессиональный спортсмен Алекс Ботелья оказался между двумя волнами, которые обрушились на мужчину, и он упал с доски. Спасать его на гидроцикле бросился товарищ по команде. Однако, уже на обратном пути мужчин снова накрыло волнами и они исчезли из поля зрения.

Ботелья вытащили из воды без сознания и доставили в больницу. Он сейчас в стабильном состоянии. Его спасителю помощь врачей не понадобилась, пишет tsn.ua.

Как сообщалось, в США на Нью-Смирна-Бич сняли на видео, как черная акула врезается в доску для серфинга и сбивает с нее семилетнего мальчика. Чандлер Мур занимается серфингом с четырех лет. В этот день он с отцом Шоном, как всегда, зашел в воду со своими досками. Когда Чендлер стал на доску, его сразу что-то сбило с ног. Позже отец с сыном воссоздали материал с камеры GoPro, которая была прикреплена к доске. На кадрах они увидели, что это была маленькая черная акула.

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